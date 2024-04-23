Павел Дуров получил в Telegram ник за восемь млн рублей
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что получил в подарок ник «pavel», стоимость которого составила более 80 тысяч долларов США в криптовалюте TON (порядка восьми млн руб).
По его словам, девять лет назад данный ник зарегистрировал блогер и медиаменеджер Павел Фёдоров, который решил продать его на аукционе на платформе Fragment. Победителем торгов стал криптоинвестор под ником «founder», который в итоге подарил купленый юзернейм Дурову.
«Поздравляю Павла Фёдорова с выгодной сделкой, а «founder» благодарю за щедрый подарок», - написал Дуров.
Он также добавил, что после этого купил на Fragment ник «paul» — чтобы больше никто «не делал ему подарков».
Ранее Дуров заявил, что мессенджер Telegram выпустил облигации на общую сумму в 330 миллионов долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швейцария разблокировала российские активы на $317 миллионов
- Павел Дуров получил в Telegram ник за восемь млн рублей
- В Шебекино в результате падения дрона-камикадзе пострадали три человека
- Продюсер Картозия заявил, что Нагиев получает за съемочный день пять млн рублей
- Любимова: покинувшие РФ авторы «Мастера и Маргариты» не получают доход от проката
- Украина вышла из нескольких соглашений с РФ и Белоруссией в рамках СНГ
- Украинцев призвали экономить электричество
- Столтенберг: У НАТО нет планов по размещению ядерных сил в Польше
- Власти Волгоградской области отменили праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая
- Столтенберг: Помощь Украине является инвестициями в безопасность НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru