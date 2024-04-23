Павел Дуров получил в Telegram ник за восемь млн рублей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что получил в подарок ник «pavel», стоимость которого составила более 80 тысяч долларов США в криптовалюте TON (порядка восьми млн руб).

Дуров анонсировал появление криптовалюты в Telegram

По его словам, девять лет назад данный ник зарегистрировал блогер и медиаменеджер Павел Фёдоров, который решил продать его на аукционе на платформе Fragment. Победителем торгов стал криптоинвестор под ником «founder», который в итоге подарил купленый юзернейм Дурову.

«Поздравляю Павла Фёдорова с выгодной сделкой, а «founder» благодарю за щедрый подарок», - написал Дуров.

Он также добавил, что после этого купил на Fragment ник «paul» — чтобы больше никто «не делал ему подарков».

Ранее Дуров заявил, что мессенджер Telegram выпустил облигации на общую сумму в 330 миллионов долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
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