Патриарх Варфоломей выписался из больницы в США

Патриарх Константинопольский Варфоломей выписался из больницы в Нью-Йорке. Об этом американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор заявил в своем Twitter.

По имеющимся данным, патриарху сделали операцию по стентированию сосудов в больнице Маунт-Синай. В настоящий момент патриарх Варфоломей «пребывает в приподнятом настроении», заявил архиеписком.

Патриарх прилетел в США 23 октября и почувствовал ухудшения в состоянии своего здоровья из-за длительного перелета. В этом году ему исполнился 81 год.

