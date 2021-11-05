Патриарх Варфоломей выписался из больницы в США
Патриарх Константинопольский Варфоломей выписался из больницы в Нью-Йорке. Об этом американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор заявил в своем Twitter.
По имеющимся данным, патриарху сделали операцию по стентированию сосудов в больнице Маунт-Синай. В настоящий момент патриарх Варфоломей «пребывает в приподнятом настроении», заявил архиеписком.
Патриарх прилетел в США 23 октября и почувствовал ухудшения в состоянии своего здоровья из-за длительного перелета. В этом году ему исполнился 81 год.
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