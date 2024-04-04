Пассажирку без бюстгалтера сняли с авиарейса в США

Как пишет Business Insider, американка Лиза Арчболд была одета в тонкую белую майку на голое тело. Изначально наряд женщины не вызвал вопросов у сотрудников аэропорта и авиакомпании, однако позже его назвали слишком «откровенным» и «оскорбительным». И вывели пассажирку из лайнера.

Арчболд всё же смогла вернуться на борт, но только после того, как переоделась в рубашку. При этом женщина заявила, что её «преследовали и унижали».

«Я носила ту же одежду, что и любой мужчина. А грудь у меня меньше, чем у многих мужчин, летевших этим же рейсом. Где авиакомпания проводит черту?» - возмутилась Арчболд.

В итоге американка решила поставить точку в конфликте с Delta с помощью адвоката. Отмечается, что интересы Арчболд будет представлять Глория Оллред, которая участвовала в нескольких громких делах о правах женщин, в том числе обвинявших Дональда Трампа и рэпера R. Kelly в сексуальных домогательствах.

Ранее около 50 бывших стюардесс прекратившей своё существование авиакомпании Alitalia вышли в центр Рима в нижнем белье, протестуя против массовых увольнений, которые последовали за банкротством авиаперевозчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

