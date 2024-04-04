Пассажирку без бюстгалтера сняли с авиарейса в США
Сотрудница авиакомпании Delta Air Lines выгнала из салона самолёта женщину, которая решила лететь из Солт-Лейк-Сити в Сан-Франциско без бюстгальтера.
Как пишет Business Insider, американка Лиза Арчболд была одета в тонкую белую майку на голое тело. Изначально наряд женщины не вызвал вопросов у сотрудников аэропорта и авиакомпании, однако позже его назвали слишком «откровенным» и «оскорбительным». И вывели пассажирку из лайнера.
Арчболд всё же смогла вернуться на борт, но только после того, как переоделась в рубашку. При этом женщина заявила, что её «преследовали и унижали».
«Я носила ту же одежду, что и любой мужчина. А грудь у меня меньше, чем у многих мужчин, летевших этим же рейсом. Где авиакомпания проводит черту?» - возмутилась Арчболд.
В итоге американка решила поставить точку в конфликте с Delta с помощью адвоката. Отмечается, что интересы Арчболд будет представлять Глория Оллред, которая участвовала в нескольких громких делах о правах женщин, в том числе обвинявших Дональда Трампа и рэпера R. Kelly в сексуальных домогательствах.
Ранее около 50 бывших стюардесс прекратившей своё существование авиакомпании Alitalia вышли в центр Рима в нижнем белье, протестуя против массовых увольнений, которые последовали за банкротством авиаперевозчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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