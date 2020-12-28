Пашинян заявил о праве России вмешаться в случае посягательства на Армению
В случае нападения на Армению в ситуацию вмешается Россия. Об это пишет Общественное телевидение Армении со ссылкой на премьер-министра республики Никола Пашиняна.
Он пообещал, если кто-либо вторгнется в пограничную с Азербайджаном южную область Армении – Сюник, то вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия.
Армения и Азербайджан, совместно с Россией, подписали 10 ноября соглашение о прекращении огня, положившее конец военному конфликту в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Согласно документу, несколько территорий Карабаха, включая соседствующий с Сюникской области Зангеланский район, переходят под контроль Азербайджана.
После заключения мирного соглашения в Армении вспыхнули протесты. Активисты назвали договор с Азербайджаном капитуляцией и призвали отправить премьера и его правительство в отставку, а также пересмотреть положения соглашения.
Пашинян признал свою ответсвенность за подписание мирного соглашения, но подчеркнул, что действовал в интересах обеспечения безопасности Армении и ее граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru