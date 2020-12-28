Пашинян заявил о праве России вмешаться в случае посягательства на Армению

В случае нападения на Армению в ситуацию вмешается Россия. Об это пишет Общественное телевидение Армении со ссылкой на премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Он пообещал, если кто-либо вторгнется в пограничную с Азербайджаном южную область Армении – Сюник, то вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия.

Армения и Азербайджан, совместно с Россией, подписали 10 ноября соглашение о прекращении огня, положившее конец военному конфликту в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Согласно документу, несколько территорий Карабаха, включая соседствующий с Сюникской области Зангеланский район, переходят под контроль Азербайджана.

После заключения мирного соглашения в Армении вспыхнули протесты. Активисты назвали договор с Азербайджаном капитуляцией и призвали отправить премьера и его правительство в отставку, а также пересмотреть положения соглашения.

Пашинян признал свою ответсвенность за подписание мирного соглашения, но подчеркнул, что действовал в интересах обеспечения безопасности Армении и ее граждан.