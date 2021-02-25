Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота в стране.

Премьер также призвал своих сторонников выйти на улицы. Кроме того, Пашинян заявил, что готовит телеобращение к нации.