Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота в стране.
Премьер также призвал своих сторонников выйти на улицы. Кроме того, Пашинян заявил, что готовит телеобращение к нации.
Ранее сегодня Генштаб ВС Армении распространил заявление с требованием отставки премьера и правительства, предостерегая от применения силы «против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах».
Требование прозвучало на фоне увольнения первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Армении Тирана Хачатряна, сообщает RT. Указ был подписан президентом Арменом Саркисяном по предложению Пашиняна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru