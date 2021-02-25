Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота в стране.

Премьер также призвал своих сторонников выйти на улицы. Кроме того, Пашинян заявил, что готовит телеобращение к нации.

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Ранее сегодня Генштаб ВС Армении распространил заявление с требованием отставки премьера и правительства, предостерегая от применения силы «против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах».

Требование прозвучало на фоне увольнения первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Армении Тирана Хачатряна, сообщает RT. Указ был подписан президентом Арменом Саркисяном по предложению Пашиняна.

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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:Армения
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