Пашинян: Армения готова до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирный договор с Азербайджаном.
По его словам, Армения сейчас ждет от Баку согласия начать делимитацию границ на основании последних карт Генштаба ВС СССР.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что о признании Арменией Карабаха в составе Азербайджана Россию никто отдельно не уведомлял.
Главы республик при этом никак не могут встретиться для подписания мирного договора: президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в пятисторонней встрече в испанской Гранаде 5 октября, сообщает азербайджанское информационное агентство APA. А Пашинян проинформировал президента Киргизии Садыра Жапарова, что он не приедет на саммит СНГ в Бишкеке и не примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru