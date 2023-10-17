Пашинян: Армения готова до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном

По его словам, Армения сейчас ждет от Баку согласия начать делимитацию границ на основании последних карт Генштаба ВС СССР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что о признании Арменией Карабаха в составе Азербайджана Россию никто отдельно не уведомлял.

Главы республик при этом никак не могут встретиться для подписания мирного договора: президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в пятисторонней встрече в испанской Гранаде 5 октября, сообщает азербайджанское информационное агентство APA. А Пашинян проинформировал президента Киргизии Садыра Жапарова, что он не приедет на саммит СНГ в Бишкеке и не примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

