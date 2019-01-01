ПАСЕ вернула российской делегации полномочия в полном объёме
Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме, сообщает «Интерфакс». За принятие резолюции проголосовали 116 депутатов, против – 62, воздержались – 15.
Отмечается, что таким образом РФ вернулась к работе в организации с полным набором полномочий, после чего делегация Украины покинула зал заседаний, отмечает Ura.ru.
Ранее в Кремле заявили о неприемлемости ущемления прав российской делегации в ПАСЕ. По словам Дмитрия Пескова, РФ может вернуться к работе в организации только в полноформатном режиме.
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