Партия Порошенко может не пройти в Раду

Ведущие киевские политологи предсказали основные тенденции на предстоящих 21 июля парламентских выборах, сообщает РИА ФАН.

По данным свежих социологических опросов, в Верховную раду проходят пять партий — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Голос», «Батькивщина» и партия «Европейская солидарность» под предводительством Петра Порошенко.

Вместе с тем, считают эксперты, рейтинги «Европейской солидарности», балансируют на грани «проходного барьера» в 5% и имеют тенденцию к понижению.

