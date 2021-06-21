Партия Пашиняна победила на выборах парламента в Армении

Отмечается, что партия Пашиняна набрала 53,92% после подсчета голосов на всех участках. При этом блок Кочаряна набрал 21,04%.

Парламентские выборы прошли 20 июня. Для того, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок — более 7%. В выборах приняли участие 21 партия и четыре избирательных блока. Ранее блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна заявил, что не признает предварительные результаты внеочередных парламентских выборов.

