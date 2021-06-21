Партия Пашиняна победила на выборах парламента в Армении
Партия Никола Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении, сообщили РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.
Отмечается, что партия Пашиняна набрала 53,92% после подсчета голосов на всех участках. При этом блок Кочаряна набрал 21,04%.
Парламентские выборы прошли 20 июня. Для того, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок — более 7%. В выборах приняли участие 21 партия и четыре избирательных блока. Ранее блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна заявил, что не признает предварительные результаты внеочередных парламентских выборов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 611 / сут.
Умерли
129 тыс.+450 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 629 / сут.
- Партия Пашиняна победила на выборах парламента в Армении
- В Магаданской области собрались ввести обязательную вакцинацию
- Россияне стали реже употреблять алкоголь из-за коронавируса
- МВД может сократить число запрещенных неисправностей автомобилей
- Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в РФ
- Украина пригрозила России турецкими беспилотниками
- РИА Новости: один из запусков спутников OneWeb отложен
- Новак высказался о возможности продления сделки ОПЕК+
- США допустили изоляцию Китая при отказе от содействия в расследовании пандемии
- В Роспотребнадзоре призвали сокращать рабочий день при жаре в помещении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru