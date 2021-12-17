Партия Меркель выбрала нового лидера

В Германии в партии бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократическом союзе (ХДС) выбрали нового председателя партии. Им стал Фридрих Мерц, сообщают РИА новости.

Объявил об этом в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак. По его словам, экс руководитель парламентской фракции ХДС/ХСС Мерц получил более 62 % голосов членов партии. Эта победа досталась ему уже в первом туре, что свидетельствует о единогласии в партии, добавил её генсек.