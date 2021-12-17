Партия Меркель выбрала нового лидера

В Германии в партии бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократическом союзе (ХДС) выбрали нового председателя партии. Им стал Фридрих Мерц, сообщают РИА новости.

Объявил об этом в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак. По его словам, экс руководитель парламентской фракции ХДС/ХСС Мерц получил более 62 % голосов членов партии. Эта победа досталась ему уже в первом туре, что свидетельствует о единогласии в партии, добавил её генсек.

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Формально нового лидера утвердит федеральный съезд, который пройдет 21-22 января в режиме онлайн.

Мерц ещё в конце 2018 года выдвигался на пост лидера ХДС, но проиграл тогда Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Затем он попытал ещё раз возглавить партию, но уступил Лашету. В Германии нового лидера оппозиции ранее называли полным антиподом Меркель. У двух политиков были давние счеты. Из-за разногласий с бывшим лидером ФРГ Мерц даже приостанавливал свою карьеру в политике.

Ранее канцлер ФРГ Шольц одобрил высылку российских дипломатов.

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ФОТО: pixabay.com
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