Парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса
Парламент Южной Кореи принял законопроект, который запрещает разводить собак в целях дальнейшего употребления их мяса в пищу, пишет газета The Chosun Ilbo.
Теперь в стране за убой собаки в целях получения мяса грозит до трех лет тюрьмы или штраф в размере $22,8 тысяч. Любое распространение мяса в коммерческих целях также запрещается.
Так, парламентарий Ю Ый Дон объяснил, что подобная практика наносит ущерб имиджу страны, а собаки все чаще становятся домашними питомцами граждан.
Ранее на агропредприятии в Южной Корее произошел смертельный инцидент с промышленным роботом. Во время тестирования предназначенная для работы с коробками промышленная рука вышла из-под контроля. Машина приняла человека за неодушевленный предмет и нанесла ему смертельный удар. Жертвой стал сотрудник компании - производителя устройства. Мужчина занимался ремонтом одного из сенсоров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru