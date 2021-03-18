Парламент Испании легализовал эвтаназию

Испания стала четвёртым европейским государством, где разрешили эвтаназтию. Как сообщает ТАСС, 18 марта конгресс депутатов страны принял соответствующий законопроект.

Авторами инициативы являются представители Испанской социалистической рабочей партией. Их законопроект поддержали 202 из 350 парламентариев.

Согласно документу, возможность запросить эвтаназию предоставят совершеннолетним гражданам Испании, или имеющим вид на жительство в стране. Заявить о своём желании смогут неизлечимо больные люди или страдающие от серьёзного заболевания, вызывающего «невыносимые физические или психические страдания», если нет шансов на излечение или улучшение.

Отмечается, что пока будет рассматриваться запрос, пациенту нужно будет самостоятельно не менее четырёх раз подтвердить своё желание.

Ожидается, что принятый законопроект вступит в силу уже через три месяца.

Ранее эвтаназию легализовал парламент Португалии, сообщает RT. За законопроект проголосовали 136 человек, против документа высказались 78 депутатов.