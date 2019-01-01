Парламент Британии вновь проголосует по сделке о выходе из ЕС в начале июня
Британский парламент получит возможность вновь проголосовать по проекту соглашения об условиях Brexit в первую неделю июня. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на пресс-службу премьер-министра страны Терезы Мэй.
Отмечается, что о планах главы кабмина выставить на рассмотрение Палаты общин сделку о выходе из Евросоюза в начале июня стало известно по итогам ее встречи с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином.
Напомним, что после последних переговоров лидер стран Европейского союза согласились на отсрочку Brexit до конца октября.
Ранее cтарший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в интервью НСН оценила вероятность различных сценариев развития событий в Великобритании.
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