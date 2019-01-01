Парламент Британии вновь проголосует по сделке о выходе из ЕС в начале июня

Британский парламент получит возможность вновь проголосовать по проекту соглашения об условиях Brexit в первую неделю июня. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на пресс-службу премьер-министра страны Терезы Мэй.

Отмечается, что о планах главы кабмина выставить на рассмотрение Палаты общин сделку о выходе из Евросоюза в начале июня стало известно по итогам ее встречи с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином.