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Парламент Британии вновь проголосует по сделке о выходе из ЕС в начале июня

15 мая10:12

Британский парламент получит возможность вновь проголосовать по проекту соглашения об условиях Brexit в первую неделю июня. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на пресс-службу премьер-министра страны Терезы Мэй.

Отмечается, что о планах главы кабмина выставить на рассмотрение Палаты общин сделку о выходе из Евросоюза в начале июня стало известно по итогам ее встречи с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином.

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Напомним, что после последних переговоров лидер стран Европейского союза согласились на отсрочку Brexit до конца октября.

Ранее cтарший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в интервью НСН оценила вероятность различных сценариев развития событий в Великобритании.

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ФОТО: pixabay.com
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