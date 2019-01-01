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Ранее в Абхазии оппозиция протестовала против даты голосования 21 июля.
Парламент Абхазии рассмотрит вопрос о переносе президентских выборов
22 мая00:30
Парламент Абхазии сегодня рассмотрит вопрос о переносе выборов президента страны на 26 августа, сообщает ТАСС.
Глава государства Рауль Хаджимба достиг договоренности с оппозицией о переносе выборов с 21 июля на 26 августа.
Ранее в Абхазии оппозиция протестовала против даты голосования 21 июля.
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ТЕГИ:Абхазия
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