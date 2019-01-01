Парламент Абхазии рассмотрит вопрос о переносе президентских выборов

Парламент Абхазии сегодня рассмотрит вопрос о переносе выборов президента страны на 26 августа, сообщает ТАСС.

Глава государства Рауль Хаджимба достиг договоренности с оппозицией о переносе выборов с 21 июля на 26 августа.

Ранее в Абхазии оппозиция протестовала против даты голосования 21 июля.

