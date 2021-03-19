Парижане покидают свои дома из-за новых карантинных ограничений

В Париже в субботу 20 марта начнут действовать строгие ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, жители города покидают свои дома. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на портал Sytadin.



По данным портала, который отслеживает дорожно-транспортную ситуацию в городе, общая протяженность пробок достигла 400 км. Отмечается, что большое количество пассажиров также находятся на вокзалах, поезда заполнены желающими покинуть город.

Самым популярным направлением стали Бордо, Лион, Брест, Нант, Биарриц. Местная газета "Фигаро" передает, что в два раза выросло количество бронирований билетов.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс ранее объявил о начале нового локдауна в 16 департаментах. Ограничения будут действовать четыре недели.

