Папа Римский ждет Путина в Ватикане 4 июля

Папа Римский Франциск готов принять президента России Владимира Путина 4 июля. Об этом говорится в заявлении Ватикана, сообщает RT со ссылкой на Agence France-Presse.

Встреча состоится во время летнего визита российского лидера в Италию, передает Ura.ru.

Накануне Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи российский президент назвал российско-китайские отношения «беспрецедентными». Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов заявил в эфире НСН заявил, что говорить о беспрецедентно высоком уровне отношений между Россией и Китаем пока рано.

