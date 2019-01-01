Папа Римский ждет Путина в Ватикане 4 июля
Папа Римский Франциск готов принять президента России Владимира Путина 4 июля. Об этом говорится в заявлении Ватикана, сообщает RT со ссылкой на Agence France-Presse.
Встреча состоится во время летнего визита российского лидера в Италию, передает Ura.ru.
Накануне Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи российский президент назвал российско-китайские отношения «беспрецедентными». Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов заявил в эфире НСН заявил, что говорить о беспрецедентно высоком уровне отношений между Россией и Китаем пока рано.
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