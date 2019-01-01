Формула «беспрецедентных» отношений. Зачем Си Цзиньпин приехал в Россию

В среду, 5 июня, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву. Его трехдневный визит приурочен к 70-летию установления дипотношений между Китаем и Россией. Последующие два дня председатель КНР проведет в Санкт-Петербурге, где примет участие в открывающемся 6 июня международном экономическом форуме. Президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли «беспрецедентного уровня». Он отметил, что достичь этого удалось благодаря, в том числе, личному участию главы Китая.

Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов заявил в беседе с НСН, что говорить о беспрецедентно высоком уровне отношений между Россией и Китаем пока рано. Однако, он отметил, что в рамках встречи лидеров двух государств, скорее всего, будет подписан целый ряд немаловажных соглашений.

«Говорить о каких-то эпохальных отношениях, на мой взгляд, еще пока рано. Каждый раз во время таких визитов обе стороны заявляют, что отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это превратилось уже в какую-то формулу, которая лишь подчеркивает, что, действительно, отношения вполне нормальные. С одной стороны, визит вполне рабочий. Си Цзиньпин будет, безусловно, пользоваться площадкой питерского форума, чтобы поговорить о той позиции и о тех взглядах на жизнь и мировой порядок, которые разделяет Китай. С другой стороны, очевидно, что для России и Китая сейчас эта встреча, по сути дела, завершение разработки. Вероятно подписание целого ряда соглашений и договоров, над которыми страны работают уже в течение нескольких лет», - пояснил он.