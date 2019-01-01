Формула «беспрецедентных» отношений. Зачем Си Цзиньпин приехал в Россию
Руководитель школы востоковедения ВШЭ рассказал в эфире НСН, о чем будут говорить на встрече Владимир Путин и Си Цзиньпин.
В среду, 5 июня, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву. Его трехдневный визит приурочен к 70-летию установления дипотношений между Китаем и Россией. Последующие два дня председатель КНР проведет в Санкт-Петербурге, где примет участие в открывающемся 6 июня международном экономическом форуме. Президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли «беспрецедентного уровня». Он отметил, что достичь этого удалось благодаря, в том числе, личному участию главы Китая.
Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов заявил в беседе с НСН, что говорить о беспрецедентно высоком уровне отношений между Россией и Китаем пока рано. Однако, он отметил, что в рамках встречи лидеров двух государств, скорее всего, будет подписан целый ряд немаловажных соглашений.
«Говорить о каких-то эпохальных отношениях, на мой взгляд, еще пока рано. Каждый раз во время таких визитов обе стороны заявляют, что отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это превратилось уже в какую-то формулу, которая лишь подчеркивает, что, действительно, отношения вполне нормальные. С одной стороны, визит вполне рабочий. Си Цзиньпин будет, безусловно, пользоваться площадкой питерского форума, чтобы поговорить о той позиции и о тех взглядах на жизнь и мировой порядок, которые разделяет Китай. С другой стороны, очевидно, что для России и Китая сейчас эта встреча, по сути дела, завершение разработки. Вероятно подписание целого ряда соглашений и договоров, над которыми страны работают уже в течение нескольких лет», - пояснил он.
Востоковед предположил, что основную часть документов, которые будут подписаны в ходе визита Си Цзиньпина в Россию, составят соглашения, связанные с расширением торговли. Кроме того, главы государств, по его мнению, обязательно обсудят вопросы, которые имеют отношение к Сирии и Венесуэле.
«Прежде всего, наверняка, это будет продвижение в области договоров по техническому сотрудничеству, например, в области разработки совместного самолета. Наверняка, продолжим диалог по проблемам, которые касаются мировой торговли, а также позиций по Сирии, Венесуэле и другим международным позициям. Это, конечно, еще не эпохальный прорыв, но, на мой взгляд, начинается некий новый этап, когда Китай сам попал в очень тяжелую ситуацию. В этой ситуации Китай начинает восстанавливать и во многом перестраивать отношения со своими ближайшими партнерами, в том числе, с Россией. Я думаю, что будут обсуждаться еще вопросы взаимного инвестиционного сотрудничества и, самое главное, расширения форм сотрудничества как таковых. Поэтому, может быть, это еще не прорыв, но начало просто изменения характера отношений. Думаю, будет подписано более 30 документов и большинство из них касается как раз вопросов, связанных с расширением торговли», - заключил собеседник НСН.
Ранее американский журнал The National Interest рекомендовал подписать соглашение между США и Россией о создании коалиции против растущего влияния Китая. Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН заявил, что доля здравого смысла в предположениях американского издания есть.
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