Папа Римский удостоил Пашиняна рыцарского ордена

Уточняется, что эта награда присуждается Папой Римским. Пашинян в ответ поблагодарил за орден, и отметил заинтересованность Еревана в развитии связей со Святым Престолом.

Орден Пия IX присуждается за выдающиеся заслуги перед церковью и обществом. Большой крест вручается первым лицам государств и высокопоставленным государственным деятелям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».