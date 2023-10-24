Папа Римский удостоил Пашиняна рыцарского ордена

Посланник Святого Престола в Армении вручил премьеру страны Николу Пашиняну орден кавалера Большого креста Папы Пия IX, сообщили в пресс-службе главы кабмина.

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Уточняется, что эта награда присуждается Папой Римским. Пашинян в ответ поблагодарил за орден, и отметил заинтересованность Еревана в развитии связей со Святым Престолом.

Орден Пия IX присуждается за выдающиеся заслуги перед церковью и обществом. Большой крест вручается первым лицам государств и высокопоставленным государственным деятелям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:Папа РимскийАрмения

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