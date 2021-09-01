Папа Римский по ошибке процитировал Путина
Папа Римский Франциск раскритиковал вмешательство Запада в ситуацию в Афганистане, по ошибке процитировав президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Associated Press.
Глава католической церкви в интервью испанской радиостанции Cadena COPE ответил на вопрос о новой политической карте Афганистана после выхода США и их партнеров цитатой Путина о действиях западных стран как попытке извне навязать демократию. При этом Франциск заявил, что цитирует канцлера Германии Ангелу Меркель — «одну из величайших политических фигур мира».
Однако о том, что быстрое наступление движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане продемонстрировало тщетность попыток Запада навязать свое видение демократии, заявил именно Путин во время визита Меркель в Москву 20 августа. В свою очередь, канцлер ФРГ призывала российские власти использовать свои контакты с талибами, чтобы добиться разрешения на выезд из Афганистана для помогавших Германии местных жителей.
Кроме того, в интервью Папа Римский призвал христиан всего мира к «молитве, покаянии и посту» на фоне событий в Афганистане.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- СМИ: Каждый десятый россиянин зарабатывает больше 100 тысяч рублей
- Стоимость контракта на развитие промзоны «Алтуфьевское шоссе» выросла на торгах в 86 раз
- CМИ: премьер-министр Японии не поехал на ВЭФ из-за отсутствия приглашения от РФ
- Папа Римский по ошибке процитировал Путина
- Путин пообещал помочь пострадавшим от пожаров в Якутии
- Путин считает, что СМИ должны позволять читателям самим делать выводы
- «Что нужно подписать?»: Путин не понял просьбу школьника о подписке на YouTube-канал
- Российские независимые СМИ предложили внести поправки в закон об иноагентах
- Лукашенко анонсировал поставки российских вооружения и техники в Белоруссию
- Лавров обвинил Киев в «словесной эквилибристике»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru