Папа Римский по ошибке процитировал Путина

Папа Римский Франциск раскритиковал вмешательство Запада в ситуацию в Афганистане, по ошибке процитировав президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Associated Press.

Глава католической церкви в интервью испанской радиостанции Cadena COPE ответил на вопрос о новой политической карте Афганистана после выхода США и их партнеров цитатой Путина о действиях западных стран как попытке извне навязать демократию. При этом Франциск заявил, что цитирует канцлера Германии Ангелу Меркель — «одну из величайших политических фигур мира».

Однако о том, что быстрое наступление движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане продемонстрировало тщетность попыток Запада навязать свое видение демократии, заявил именно Путин во время визита Меркель в Москву 20 августа. В свою очередь, канцлер ФРГ призывала российские власти использовать свои контакты с талибами, чтобы добиться разрешения на выезд из Афганистана для помогавших Германии местных жителей.

Кроме того, в интервью Папа Римский призвал христиан всего мира к «молитве, покаянии и посту» на фоне событий в Афганистане.

