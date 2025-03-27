Панама отзовет регистрацию 128 судов под своим флагом из-за санкций

Панама намерена отозвать регистрацию 128 судов из-за санкций ООН, США и их союзников. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на Морскую администрацию Панамы (PMA).

Как отметил генеральный директор торгового флота PMA Рамон Франко, меры уже приняли в отношении как минимум 70 танкеров. Панама хочет решить проблемы отрасли, в том числе санкции.

По данным агентства, в октябре стране были приняты законодательные инициативы, упрощающие отзыв регистрации судов. Теперь этот процесс занимает до одного месяца вместо шести.

Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино подписал указ об исключении из судового реестра всех кораблей, в отношении которых действуют санкции.

Между тем Венгрия добилась от США исключения страны из санкций, касающихся оплаты поставок газа из России, пишет 360.ru.

