Пакистан запретил TikTok

Представитель телекоммуникационного управления Пакистана Хуррам Мехран заявил, что в стране будет заблокирована социальная сеть TikTok, сообщает РИА Новости.

По его словам, решение о запрете приложения было принято после приказа Высокого суда города Пешавар, который признал, что соцсеть распространяет непристойный контент.

Ранее жалобу на TikTok в Еврокомиссию подала Европейская организация по защите прав потребителей, сообщает RT. Соцсеть обвинили в том, что она не защищает несовершеннолетних от неприемлемого контента.