Пакистан запретил TikTok
Представитель телекоммуникационного управления Пакистана Хуррам Мехран заявил, что в стране будет заблокирована социальная сеть TikTok, сообщает РИА Новости.
По его словам, решение о запрете приложения было принято после приказа Высокого суда города Пешавар, который признал, что соцсеть распространяет непристойный контент.
Ранее жалобу на TikTok в Еврокомиссию подала Европейская организация по защите прав потребителей, сообщает RT. Соцсеть обвинили в том, что она не защищает несовершеннолетних от неприемлемого контента.
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