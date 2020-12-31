Отец британского премьера Бориса Джонсона готовится получить гражданство Франции

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон заявил, что считает себя европейцем и находится в процессе получения гражданства Франции, передает РИА Новости.



По словам Джонсона-старшего, его мать Ирен была француженкой и сам он себя считает французом. Он также отметил, что Европа больше, чем общий рынок и потому связи с континентом важны.

Стэнли Джонсон в работал в Еврокомиссии, в 1979-1984 годах был членом Европарламента.

В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал в среду соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после выхода королевства из состава сообщества. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали документ от имени Евросоюза. Оно вступит в силу с 1 января.

Великобритания в феврале покинула Евросоюз после трёх лет переговоров. До конца 2020 года между государством и ЕС действовал переходный период, на Великобританию распространялись все европейские нормы.

Королева Великобритании Елизавета II в январе 2020 года подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Решение об этом было принято по итогам референдума о выходе Британии из Евросоюза в 2016 году. С монаршей подписью документ получает статус закона. Датой Brexit установлено 31 января.

После Brexit Лондон лишается членства в Европарламенте и Еврокомиссии. В качестве отступных за это он заплатит Евросоюзу около 33 млрд фунтов стерлингов.

