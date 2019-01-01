«Освобождение Вышинского»: Кремль назвал условие для диалога с Украиной

Освобождение главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений Москвы и Киева. Как отмечает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться».

Между тем, как отмечает RT, до этого Владимир Зеленский сделал заявление о том, что возвращение украинских моряков могло бы стать шагом к восстановлению диалога России и Украины.

Заседание по делу Кирилла Вышинского было перенесено, и должно состояться 19 июля. Как напоминает РИА ФАН, главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая 2018-го в Киеве по подозрению в государственной измене. Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест неоднократно продлевался.

Ранее НСН писала, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к суду с просьбой рассмотреть возможность освобождения из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под подписку о невыезде.

Помимо этого, в ходе встречи с Верховным Комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет Москалькова передала её письмо в защиту журналиста Кирилла Вышинского. Омбудсмен подчеркнула, что Вышинский не совершал никаких противозаконных действий, занимаясь на территории Украины исключительно журналистской деятельностью.