«Сохраняют спокойствие»: Россиянин рассказал об обстановке в горящей Калифорнии
Люди «паникуют и торопятся уехать» из охваченной пожарами Калифорнии. Об этом «Газете.Ru» рассказал проживающий в штате россиянин Марсель Л.
По его словам, многие, наоборот, «сохраняют спокойствие». В частности, русскоязычные соседи Марселя заявили, что покинут свои дома «только в случае принудительной эвакуации».
«Мы с женой... немного нервничали, даже поругались, пока собирали вещи», — отметил россиянин, выехавший из Бербанка в Лас-Вегас.
Марсель также добавил, что распространяющаяся в СМИ информация о якобы горящем знаке «Голливуд» является фейком.
Ранее стало известно, что лесные пожары в Калифорнии добрались до особняков звезд. Своих домов уже лишились Леонардо ДиКаприо, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс и другие знаменитости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru