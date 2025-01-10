«Сохраняют спокойствие»: Россиянин рассказал об обстановке в горящей Калифорнии

Люди «паникуют и торопятся уехать» из охваченной пожарами Калифорнии. Об этом «Газете.Ru» рассказал проживающий в штате россиянин Марсель Л.

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По его словам, многие, наоборот, «сохраняют спокойствие». В частности, русскоязычные соседи Марселя заявили, что покинут свои дома «только в случае принудительной эвакуации».

«Мы с женой... немного нервничали, даже поругались, пока собирали вещи», — отметил россиянин, выехавший из Бербанка в Лас-Вегас.

Марсель также добавил, что распространяющаяся в СМИ информация о якобы горящем знаке «Голливуд» является фейком.

Ранее стало известно, что лесные пожары в Калифорнии добрались до особняков звезд. Своих домов уже лишились Леонардо ДиКаприо, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс и другие знаменитости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / ALLISON DINNER / EPA
ТЕГИ:РоссиянеСШАЛесные ПожарыКалифорния

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