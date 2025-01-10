«Сохраняют спокойствие»: Россиянин рассказал об обстановке в горящей Калифорнии

По его словам, многие, наоборот, «сохраняют спокойствие». В частности, русскоязычные соседи Марселя заявили, что покинут свои дома «только в случае принудительной эвакуации».

«Мы с женой... немного нервничали, даже поругались, пока собирали вещи», — отметил россиянин, выехавший из Бербанка в Лас-Вегас.

Марсель также добавил, что распространяющаяся в СМИ информация о якобы горящем знаке «Голливуд» является фейком.

Ранее стало известно, что лесные пожары в Калифорнии добрались до особняков звезд. Своих домов уже лишились Леонардо ДиКаприо, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс и другие знаменитости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

