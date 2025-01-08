СМИ: Дом Камалы Харрис попал в зону эвакуации из-за лесного пожара
Дом вице-президента США Камалы Харрис вошел в зону эвакуации населения из-за лесного пожара в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал NBC News.
По данным СМИ, район в Лос-Анджелесе, где находится дом политика, был объявлен зоной эвакуации в связи с усилением пожаров на фоне сильного ветра. Сама Харрис находится в Вашингтоне.
Дом Камалы Харрис площадью 350 квадратных метров с четырьмя спальнями и бассейном находится в 10 минутах ходьбы от Музея Гетти. Жилье приобрел в 2012 году муж политика адвокат Дуглас Эмхофф. В прошлом году недвижимость оценивалась в $5 млн.
Ранее стало известно, что в районе Палисейдс на западе Лос-Анджелеса объявили обязательную эвакуацию из-за масштабного лесного пожара. На этой территории проживают 27 тысяч человек, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru