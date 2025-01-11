Из-за пожаров в Калифорнии погибли 11 человек

Число погибших при пожарах в штате Калифорния в США увеличилось до 11. Об этом сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на департамент медицинской экспертизы коронера округа Лос-Анджелес.

«Шесть человек погибли в результате пожара "Итон"... пятеро - при пожаре "Палисейдс"», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о десяти жертвах пожаров.

Между тем власти округа Лос-Анджелес заявили, что могут ввести комендантский час из-за природных пожаров.

