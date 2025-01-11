Из-за пожаров в Калифорнии погибли 11 человек
11 января 202509:28
Число погибших при пожарах в штате Калифорния в США увеличилось до 11. Об этом сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на департамент медицинской экспертизы коронера округа Лос-Анджелес.
«Шесть человек погибли в результате пожара "Итон"... пятеро - при пожаре "Палисейдс"», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о десяти жертвах пожаров.
Между тем власти округа Лос-Анджелес заявили, что могут ввести комендантский час из-за природных пожаров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru