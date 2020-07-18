Основатель журнала Time Out скончался в возрасте 73 лет

Тони Эллиотт (Tony Elliott), основатель популярного журнала Time Out, ушел из жизни в 73 года, говорится в официальном аккаунте издания в Twitter.

Эллиот скончался после продолжительной болезни.

«Тони был прозорливым издателем, неустанным защитником городской культуры и преданным другом. Его будет очень не хватать семье, друзьям и коллегам. Его жизнь и работа вдохновила миллионы людей, которым не посчастливилось знать его лично», — сказано на сайте журнала.

В редакции заявили, что выпуск журнала 11 августа, который выйдет в Лондоне, будет посвящен Эллиотту.

Напомним, он основал журнал Time Out в 1968 году. С течением времени издание изменило андеграундную тематику и превратилось в источник новостей о культурной жизни, один из главных в печатном мире. Главная редакция журнала находится в Лондоне, издание выходит более чем в 60 городах мира, включая Москву и Санкт-Петербург, отмечает Lenta.ru.

