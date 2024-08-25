Основатель видеохостинга Rumble покинул ЕС после ареста Дурова

Основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул территорию Евросоюза после ареста предпринимателя Павла Дурова. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

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Павловски отметил, что власти Франции уже угрожали Rumble. Арест Дурова бизнесмен назвал переходом красной черты.

Предприниматель выразил надежду на освобождение Дурова и заявил, что будет бороться за свободу и права человека.

Дурова задержали во Франции 24 августа. Ему предъявили обвинения в причастности к терроризму, отмыванию денег и распространению запрещенного контента. Предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Павел ДуровЕвросоюзФранция

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