Основатель видеохостинга Rumble покинул ЕС после ареста Дурова
Основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул территорию Евросоюза после ареста предпринимателя Павла Дурова. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Павловски отметил, что власти Франции уже угрожали Rumble. Арест Дурова бизнесмен назвал переходом красной черты.
Предприниматель выразил надежду на освобождение Дурова и заявил, что будет бороться за свободу и права человека.
Дурова задержали во Франции 24 августа. Ему предъявили обвинения в причастности к терроризму, отмыванию денег и распространению запрещенного контента. Предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru