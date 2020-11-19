Опрос: украинцы недовольны работой Зеленского в борьбе с коронавирусом

Социологическая группа «Рейтинг» выяснила, что работой президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с пандемией коронавируса недовольны 60% украинцев. Результаты исследования опубликованы на сайте группы.

Деятельностью Главы Верховной Рады Разумкова в борьбе с COVID-19 недовольны 48% респондентов, работа премьер-министра Шмыгаля не устраивает 60% граждан. Неудовлетворительной деятельность кабинета министров и Верховной Рады назвали 67% и 72% опрошенных, соответственно. Глава украинского Минздрава Степанов разочаровал 55% украинцев.

Согласно данным опроса, 62% украинцев часто следят за новостями о коронавирусе, в основном это люди старшего возраста и женщины. Большинство респондентов (61%) считают нецелесообразным введение «жёсткого карантина», а 55% из них уверены, что локдаун снизит распространение COVID-19.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заразился коронавирусом, сообщает телеканал «360». Всего же, по данным на 19 ноября, на Украине выявлено более 583 тысяч инфицированных COVID-19, в том числе 13 357 новых случаев за последние 24 часа. Умерли 10 369 зараженных, вылечились свыше 266 тысяч человек.

