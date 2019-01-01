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Баркиндо был избран на пост генсека ОПЕК в мае 2016 года, передает ТАСС.
ОПЕК продлила полномочия генсека Баркиндо
1 июля23:46
ОПЕК приняла решение продлить полномочия своего генерального секретаря Мухаммеда Баркиндо на три года, заявил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо.
Баркиндо был избран на пост генсека ОПЕК в мае 2016 года, передает ТАСС.
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