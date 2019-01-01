В мире

ОПЕК продлила полномочия генсека Баркиндо

1 июля23:46

ОПЕК приняла решение продлить полномочия своего генерального секретаря Мухаммеда Баркиндо на три года, заявил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо.

Баркиндо был избран на пост генсека ОПЕК в мае 2016 года, передает ТАСС.

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