Опасного лидера боевиков ИГ задержали в Ираке
Cиловики задержали в Ираке опасного лидера запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом в своём Twitter сообщил официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул.
Отмечается, что боевик был задержан в провинции Анбар после спецоперации подразделения специального назначения управления по борьбе с терроризмом. Задержанный был так называемым заместителем наместника иракских формирований группировки.
Кроме того, в ходе спецоперации в провинции Салах-эд-Дин силовики задержали двух террористов. Боевики участвовали в резне на авиабазе близ Тикрита в 2014 году, в результате которой погибли более полутора тысяч военных.
Власти Ирака объявили о победе над «Исламским государством» в 2017 году. Однако в отдельных районах страны продолжаются спецоперации по зачистке и выявлению ячеек террористов.
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