Опасного лидера боевиков ИГ задержали в Ираке

Cиловики задержали в Ираке опасного лидера запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом в своём Twitter сообщил официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул.

Отмечается, что боевик был задержан в провинции Анбар после спецоперации подразделения специального назначения управления по борьбе с терроризмом. Задержанный был так называемым заместителем наместника иракских формирований группировки.

Кроме того, в ходе спецоперации в провинции Салах-эд-Дин силовики задержали двух террористов. Боевики участвовали в резне на авиабазе близ Тикрита в 2014 году, в результате которой погибли более полутора тысяч военных.

Власти Ирака объявили о победе над «Исламским государством» в 2017 году. Однако в отдельных районах страны продолжаются спецоперации по зачистке и выявлению ячеек террористов.

