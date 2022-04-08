ООН зафиксировала абсолютный рекорд на продовольствие

Мировые цены на ключевые продовольственные товары поднялись до самой высокой отметки за всю историю из-за военной спецоперации России на Украине, которая повлияла на рынки растительных масел и основных зерновых культур. Индекс цен опубликовала 8 апреля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Он фиксирует помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия.

Индекс продовольственных цен ФАО в марте составил в среднем 159,3 пункта - на 2,1% больше февральского показателя. Причём во второй месяц 2022 года он уже и так достиг максимального уровня с момента введения в 1990 году.

Мировые цены на продовольствие растут уже десятый месяц подряд. В марте больше всего подорожало растительное масло (+8%). Молоко прибавило к февралю 3,9%, на 2% с лишним подорожало мясо, в основном птица и свинина.

Что касается прогноза по производству зерновых, то эксперты ФАО считают, что в текущем году его объемы значительно вырастут, несмотря на события на Украине. В этом году ожидается рекордный урожай пшеницы на уровне 785 миллионов тонн - на 1,4% больше по сравнению с 2021 годом. Связано это с резким восстановлением производства на большей части Европы и ожидаемым рекордным урожаем в Индии.

