ООН направит гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС районы
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что трагедия на Каховской ГЭС – это не только гражданская, но и экологическая катастрофа, сообщает РИА Новости.
По его словам, организация в срочном порядке направляет гуманитарную помощь в районы, пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС. В неё войдут питьевая вода, таблетки для очистки воды и другая «критически необходимая помощь».
Он также указал, что не располагает Глава «независимой информацией об обстоятельствах разрушения" ГЭС, призвав прекратить любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
«Атаки... должны быть прекращены, должны быть обеспечены ответственность и соблюдение норм международного гуманитарного права», - заключил Гутерриш.
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