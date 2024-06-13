ООН: Число беженцев и перемещенных лиц в мире превысило 120 млн
Число беженцев и перемещенных лиц, покинувших дома из-за нарушения прав человека, конфликтов и насилия, по всему миру в конце 2023 года достигло 117,3 млн, к концу апреля текущего года превысило 120 млн. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает ТАСС.
На конец прошлого года количество беженцев и вынужденно перемещенных выросло на 8%, или на 8,8 млн человек, по сравнению с концом 2022-го. По данным ООН, 43,4 млн человек покинули территорию своих стран, 68,3 млн отнесли к внутренне перемещенным.
Наибольшее перемещение связали с конфликтами в Судане, где свои дома покинули более 6 млн человек, в Конго (более 3,8 млн), в секторе Газа (1,7 млн). Согласно данным ООН, почти три четверти беженцев на планете — выходцы из Афганистана, Сирии, Венесуэлы, Украины, Судана.
Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что Украину вынужденно покинули более 6,3 млн человек, около 3,7 млн сменили место проживания внутри государства, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru