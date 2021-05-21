Около ста россиян не могут покинуть Марокко из-за отмены рейса Royal Air Maroc

Из-за отмены рейса авиакомпании Royal Air Maroc из Касабланки в Москву около ста россиян не могут вернуться в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

По данным Тюриной, в четверг 20 мая авиакомпания предупредила россиян об отмене рейса "по указаниям российских властей". Компания отказала туристам в размещении и питании, поскольку отмена рейса была инициирована Москвой. Тюрина отметила, что управление марокканской компании рассчитывало на выполнение полетов "по принципу взаимности", так как ранее власти Марокко позволили российской авиакомпании S7 работать на территории страны.

Отмечается, что из Марокко не летают самолеты по транзитным рейсам с приемлемой для туристов стоимостью. По словам пресс-секретаря РСТ, россиянам предлагались билеты в бизнес-класс от 140 тысяч рублей за человека.

Агентство отмечает, что в течение майских праздников уже проходили вывозные рейсы из Марокко для российских туристов. Они прилетели в страну, используя грузопассажирские перевозки.

