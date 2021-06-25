Около 400 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля
Не менее 408 палестинцев пострадали в ходе столкновений с полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца, передает ТАСС.
Раненые находятся в населенных пунктах Бейта и Осарин в провинции Наблус, достигло 408. Из них 69 человек ранены резиновыми пулями, еще четверо - боевыми патронами, в 250 человек обратились с последствиями применения слезоточивого газа, у 72 палестинцев диагностировали ожоги, еще 13 были попали под светошумовые гранаты.
Палестинское телевидение передает, что против медицинских бригад Палестинского общества Красного Полумесяца также применялись резиновые пули. Несколько врачей также получили травмы.
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