Охраняющих капитолий нацгвардейцев США отправили ночевать в гараж с одним туалетом
Пять тысяч бойцов национальной гвардии, который охраняют здание Конгресса США после прошедших 6 января массовых акций, вынуждены ночевать в ближайшем гараже с одним туалетом, передает издание Politico.
Бойцы национальной гвардии, с которыми поговорило издание, сообщили, что их переселили в четверг в гараж, где недоступен интернет. Кроме того, в новом месте есть только одна розетка и один туалет с двумя комнатами для пяти тысяч человек.
Конгрессмены отреагировали на сообщение о ночующих в гараже нацгвардейцах. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер написал в твиттере, что это «вопиющая ситуация» и пообещал разобраться с этим решением. Сенатор Мартин Хэйнрик позже заявил, что нацгвардейцы смогут вернуться в здание Капитолия поздней ночью.
Сторонники Трампа 6 января устроили в Вашингтоне беспорядки и ворвались в здание Конгресса во время утверждения голосов выборщиков. Пять человек, включая одного полицейского, погибли. После этого в Вашингтон перебросили несколько тысяч бойцов национальной гвардии.
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