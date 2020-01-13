Офшоры Британии не будут скрывать счета россиян
Британские офшоры — острова Мэн, Гернси и Джерси — приняли решение передавать сведения о счетах и активах граждан России в рамках системы автоматического обмена финансовой информацией. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на официальные списки.
В общей сложности с Россией автоматически обмениваются информацией 77 стран и 12 территорий. Ранее британские офшорные территории и в целом всё Объединённое королевство были исключены Москвой из перечня стран-участниц автоматического обмена информацией. Россия пошла на такой шаг после того как Лондон отказался от обмена данными в 2019 году, отмечает Ura.ru.
В Федеральной налоговой службе РФ подчеркнули, что если британские офшоры действительно согласятся раскрыть финансовую информацию своих клиентов, Москва вернет Мэн, Гернси и Джерси в список автоматического обмена. Раскрытие данных по счетам должно способствовать борьбе с уклонением от уплаты налогов, а также отмыванием средств.
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