Один человек погиб при стрельбе в Торонто

В канадском Торонто произошла стрельба, жертвой которой стал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Global News.

Отмечается, что два неизвестных человека скрылись с места происшествия на машине. Других подробностей не приводится.

Уточняется, что инцидент произошел около 12 по местному времени (19.00 мск). В настоящее время полиция начала расследование произошедшего.



