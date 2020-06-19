Один человек погиб при стрельбе в Торонто

В канадском Торонто произошла стрельба, жертвой которой стал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Global News.

Отмечается, что два неизвестных человека скрылись с места происшествия на машине. Других подробностей не приводится.

Уточняется, что инцидент произошел около 12 по местному времени (19.00 мск). В настоящее время полиция начала расследование произошедшего.


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