Один человек погиб при стрельбе в Торонто
19 июня 202022:10
В канадском Торонто произошла стрельба, жертвой которой стал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Global News.
Отмечается, что два неизвестных человека скрылись с места происшествия на машине. Других подробностей не приводится.
Уточняется, что инцидент произошел около 12 по местному времени (19.00 мск). В настоящее время полиция начала расследование произошедшего.
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19 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru