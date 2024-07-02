Один человек погиб и семь пострадали при обстреле Белгородской области

Губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью жителя Новой Таволжанки и пообещал оказать родственникам погибшего поддержку. Он отметил, что шести пострадавшим оказана медицинская помощь и они отпущены на амбулаторное лечение. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Она госпитализирована в отделение реанимации городской больницы №2 города Белгород, ей оказывают всю необходимую помощь.

Гладков уточнил, что по городу Шебекино, поселку Первомайский, селам Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и хутору Мухин было выпущено 16 боеприпасов, 8 дронов-камикадзе, сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. Также были повреждены два частных дома, торговый объект, коммерческое предприятие, сгорели два автомобиля. Также было повреждено газоснабжение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

