В мире
В минувшее воскресенье состоялся второй тур президентских выборов. Победу, с огромным отрывом от Петра Порошенко, одержал Владимир Зеленский.
Очередная отставка произошла на Украине
24 апреля00:28
Глава Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку по собственному желанию. Головин был назначен начальником в ноябре 2016 года, передает ТАСС.
В минувшее воскресенье состоялся второй тур президентских выборов. Победу, с огромным отрывом от Петра Порошенко, одержал Владимир Зеленский.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Украина