Очередная отставка произошла на Украине

Глава Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку по собственному желанию. Головин был назначен начальником в ноябре 2016 года, передает ТАСС.

В минувшее воскресенье состоялся второй тур президентских выборов. Победу, с огромным отрывом от Петра Порошенко, одержал Владимир Зеленский.

