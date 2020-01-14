Облаву на чеченцев в Германии объяснили обеспокоенностью исламизмом

«Первый такой казус с чеченцами произошел во время марафона в Бостоне. До этого чеченцев представляли на Западе чуть ли не как жертв российской диктатуры. А тут люди начали задумываться. В Германии чеченская диаспора пока сидит спокойно. Но про нее пишут, что она очень сплоченная, контролировать ее действия очень сложно, и у них образуются собственные криминальные кланы. То же самое, что в свое время произошло и в России. Они начинают воевать здесь с арабскими кланами за контроль над криминальными сферами. Это вызывает здесь большое беспокойство. Но в террористических атаках или их планировании их пока не уличали. И если что-то такое подтвердится, конечно, это вызовет в Германии острые дискуссии. Это будет усиливать позиции "Альтернативы для Германии", которая всегда утверждала, что людям, подозреваемым в исламизме, нельзя в массовом порядке давать политическое убежище. Пока что у чеченцев в Европе, и Германии, был особый статус. К ним относились благосклонно, рассматривая их как жертв российской имперской политики начала нулевых», - пояснил Рар.

Напомним, 13 апреля 2013 года во время Бостонского марафона в США был совершен теракт, в результате которого погибли три человека и пострадали почти триста. В ходе расследования ФБР было установлено, что атаку организовали чеченцы братья Царнаевы, бывшие граждане Киргизии. Позднее во время операции полиции и спецслужб в Бостоне Тамерлан Царнаев погиб, а младший брат Джохар задержан.

