ОАЭ разрешили транзит из любых стран

Власти Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) отменили запрет на транзит пассажиров через страну. Решение вступает в силу с 5 августа, передает ТАСС.

Также власти ОАЭ расширили список стран, из которых разрешен въезд на территории государства. В частности, в список вошли Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Непал, Нигерия и Уганда. Для въезжающих в ОАЭ из этих стран требуется наличие подтверждения полной вакцинации, за исключением ряда категорий граждан.

Отмечается, что необходимость наличия негативного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до вылета, остается в силе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ОАЭ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры