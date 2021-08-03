ОАЭ разрешили транзит из любых стран
Власти Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) отменили запрет на транзит пассажиров через страну. Решение вступает в силу с 5 августа, передает ТАСС.
Также власти ОАЭ расширили список стран, из которых разрешен въезд на территории государства. В частности, в список вошли Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Непал, Нигерия и Уганда. Для въезжающих в ОАЭ из этих стран требуется наличие подтверждения полной вакцинации, за исключением ряда категорий граждан.
Отмечается, что необходимость наличия негативного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до вылета, остается в силе.
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