ОАЭ разрешили транзит из любых стран

Власти Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) отменили запрет на транзит пассажиров через страну. Решение вступает в силу с 5 августа, передает ТАСС.

Также власти ОАЭ расширили список стран, из которых разрешен въезд на территории государства. В частности, в список вошли Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Непал, Нигерия и Уганда. Для въезжающих в ОАЭ из этих стран требуется наличие подтверждения полной вакцинации, за исключением ряда категорий граждан.



Отмечается, что необходимость наличия негативного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до вылета, остается в силе.

