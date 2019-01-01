О дате отставки Терезы Мэй может быть объявлено сегодня
Политическая судьба Терезы Мэй должна определиться сегодня: политик согласилась провести 24 мая встречу с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, передает ТАСС.
По итогам этой встречи будут оглашены точные сроки отставки премьер-министра.
Мэй ранее обещала, что покинет пост премьера после ратификации соглашения по Brexit.
62-летняя Тереза Мэри Мэй - лидер Консервативной партии и премьер-министр Соединённого Королевства с 11 июля 2016 года.
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