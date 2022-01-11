NYT: В США прошла впервые успешно пересадили человеку сердца свиньи

В США прошла первая успешная операция по пересадке человеку сердца генетически модифицированной свиньи. Об этом пишет New York Times, пишет РИА Новости.

Операция длилась 8 часов. Ее провели врачи медцентра университета Мэриленда. Согласно хирургам, состояние пациента хорошее.

В настоящее врем пациент находится под наблюдением, поскольку возможно отторжение органа. Отмечается, что у 57-летнего пациента собственное сердце имело опасное для жизни заболевание.

