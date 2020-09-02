NVIDIA представила новую игровую видеокарту за 137 тысяч рублей

Американская компания NVIDIA, разрабатывающая графические процессоры, представила новую игровую видеокарту стоимостью 137 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что компания разработала три модели - RTX 3070, 3080 и 3090. Последняя является самым дорогим вариантом - его цена составляет 137 тысяч. Карты RTX 3070 и 3080 за 45 тысяч и 63 тысячи, соответственно.


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ФОТО: nvidia.com
ТЕГИ:США
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