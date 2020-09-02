NVIDIA представила новую игровую видеокарту за 137 тысяч рублей
2 сентября 202021:59
Американская компания NVIDIA, разрабатывающая графические процессоры, представила новую игровую видеокарту стоимостью 137 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что компания разработала три модели - RTX 3070, 3080 и 3090. Последняя является самым дорогим вариантом - его цена составляет 137 тысяч. Карты RTX 3070 и 3080 за 45 тысяч и 63 тысячи, соответственно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru