«Новые решения»: Карбоновые фермы помогут в достижении углеродной нейтральности

Глобальное изменение климата требует поиска новых эффективных вариантов сокращения выбросов парниковых газов. По прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), ограничение глобального антропогенного потепления требует достижения чистого нулевого уровня выбросов CO2.

В рамках этих ориентиров ИТЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) разрабатывает концепцию проекта по созданию карбоновой фермы на территории АО «ВТЗ». Специалисты подводят первые итоги.

Проект предполагает восстановление деградированных земель посредством облесения или лесовосстановления. Реализация проекта поможет сокращению выбросов парниковых газов, количество поглощенного углекислого газа будет переведено в углеродный офсет.

Для этого в прошлом году были проведены исследования территории проектирования карбоновой фермы, комплексный анализ почв. Для первых посадок были выбраны быстрорастущие, соле- и засухоустойчивые виды тополей. На площади около 0,5 га были высажены стеблевые черенки клонов и сортов быстрорастущих тополей.

В конце сентября уже измерялись приживаемость стеблевых черенков каждого сорта, количество побегов первого года, текущий прирост побегов по высоте и диаметру. Приживаемость черенков у большинства сортов была достаточно высокая – 75 – 80%.. Исследования почв на различных участках произрастания в зависимости от приживаемости растений будут проведены дополнительно.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/klimaticheskiy-proekt-po-sozdaniyu-karbonovoy-fermy-na-territorii-poligona-promyshlennyh-othodov-ao-vtz-g-volzhskiy-pervye-rezultaty

