Новости за ночь: Зеленский попросит Россию вернуть оборудование на отданные корабли

21 ноября 201907:49

Главные события ночи по версии НСН. 

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Зеленский намерен вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Президент Владимир Зеленский пообещал вернуть недостающее оборудование на корабли, которые Украине вернула Россия. Накануне Зеленский прибыл в Очаков, чтобы осмотреть три корабля ВМС, ранее задержанные в ходе инцидента с пересечением государственной границы России в Черном море недалеко от Керченского пролива. По словам Зеленского, состояние кораблей будет тщательно проанализировано, и украинская сторона обязательно обратится к РФ, чтобы вернуть то, чего на них не хватает. Президент отметил, что ремонт судов займет около трех месяцев и затем они будут на ходу. 

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Салливан одобрен комитетом Сената США на должность посла в России

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. По словам председателя комитета республиканеца Джима Риша, опыт Салливана в качестве заместителя госсекретаря «дал ему четкое представление о многочисленных проблемах, которые у нас есть с Россией». Это т опыт позволит ему выстраивать взаимоотношения двух стран. Риш также выразил уверенность, что кандидатура Салливана вскоре получит одобрение Сената Конгресса США. Ранее лично президент Дональд Трамп предложил назначить главой американской дипмиссии в России Джона Салливана. 

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Продажу табака вблизи школ предложили запретить

Организация «Трезвая Россия» предложила Минздраву запретить продажу табака вблизи от школ. По мнению авторов инициативы, необходимо запретить торговать сигаретами в радиусе километра от учебных заведений. Соответствующее письмо организация направила министру здравоохранения Веронике Скворцовой, сообщает РИА Новости. В документе в частности говорится, что продавцы систематически нарушают закон. Кроме того, «Трезвая Россия» считает, что оградить от продажи табака необходимо медицинские и иные социальные учреждения. 

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Половина мужчин в России готовых уйти в декрет

Половина российских мужчин готова уйти в декретный отпуск вместо своих жён. Исследование было проведено порталом «Зарплата.ру». выяснилось, что 46% мужчин не против пойти в отпуск по уходу за ребенком. Основной причиной такого решения является то, что жена зарабатывает больше них. Так ответили 60% из готовых уйти в декрет представителей сильного пола. Каждый третий согласен, потому что ему просто нравится сидеть с детьми. А 13% находятся под угрозой увольнения, и декрет может им помочь сохранить работу на какое-то время. 


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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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