Новости за ночь: Зеленский попросит Россию вернуть оборудование на отданные корабли
Главные события ночи по версии НСН.
Зеленский намерен вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Президент Владимир Зеленский пообещал вернуть недостающее оборудование на корабли, которые Украине вернула Россия. Накануне Зеленский прибыл в Очаков, чтобы осмотреть три корабля ВМС, ранее задержанные в ходе инцидента с пересечением государственной границы России в Черном море недалеко от Керченского пролива. По словам Зеленского, состояние кораблей будет тщательно проанализировано, и украинская сторона обязательно обратится к РФ, чтобы вернуть то, чего на них не хватает. Президент отметил, что ремонт судов займет около трех месяцев и затем они будут на ходу.
Салливан одобрен комитетом Сената США на должность посла в России
Комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. По словам председателя комитета республиканеца Джима Риша, опыт Салливана в качестве заместителя госсекретаря «дал ему четкое представление о многочисленных проблемах, которые у нас есть с Россией». Это т опыт позволит ему выстраивать взаимоотношения двух стран. Риш также выразил уверенность, что кандидатура Салливана вскоре получит одобрение Сената Конгресса США. Ранее лично президент Дональд Трамп предложил назначить главой американской дипмиссии в России Джона Салливана.
Продажу табака вблизи школ предложили запретить
Организация «Трезвая Россия» предложила Минздраву запретить продажу табака вблизи от школ. По мнению авторов инициативы, необходимо запретить торговать сигаретами в радиусе километра от учебных заведений. Соответствующее письмо организация направила министру здравоохранения Веронике Скворцовой, сообщает РИА Новости. В документе в частности говорится, что продавцы систематически нарушают закон. Кроме того, «Трезвая Россия» считает, что оградить от продажи табака необходимо медицинские и иные социальные учреждения.
Половина мужчин в России готовых уйти в декрет
Половина российских мужчин готова уйти в декретный отпуск вместо своих жён. Исследование было проведено порталом «Зарплата.ру». выяснилось, что 46% мужчин не против пойти в отпуск по уходу за ребенком. Основной причиной такого решения является то, что жена зарабатывает больше них. Так ответили 60% из готовых уйти в декрет представителей сильного пола. Каждый третий согласен, потому что ему просто нравится сидеть с детьми. А 13% находятся под угрозой увольнения, и декрет может им помочь сохранить работу на какое-то время.
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