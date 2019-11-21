Новости за ночь: Зеленский попросит Россию вернуть оборудование на отданные корабли

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Половина российских мужчин готова уйти в декретный отпуск вместо своих жён. Исследование было проведено порталом «Зарплата.ру». выяснилось, что 46% мужчин не против пойти в отпуск по уходу за ребенком. Основной причиной такого решения является то, что жена зарабатывает больше них. Так ответили 60% из готовых уйти в декрет представителей сильного пола. Каждый третий согласен, потому что ему просто нравится сидеть с детьми. А 13% находятся под угрозой увольнения, и декрет может им помочь сохранить работу на какое-то время.



