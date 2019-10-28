Новости за ночь: Захарова назвала истинных виновников срыва Минских соглашений

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова главы батальона «Азов» Андрея Билецкого о «недопущении капитуляции» при разводе войск в Донбассе продемонстрировали истинных виновников срыва Минских соглашений.

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей», - написала Захарова в твиттере МИД РФ.

Напомним, ранее Билецкий пообещал привести в Донбасс десять тысяч бойцов, если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о разводе сил.

