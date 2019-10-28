Новости за ночь: Захарова назвала истинных виновников срыва Минских соглашений
Главные новости минувшей ночи по версии НСН.
В МИД РФ обвинили Билецкого в срыве Минских соглашений
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова главы батальона «Азов» Андрея Билецкого о «недопущении капитуляции» при разводе войск в Донбассе продемонстрировали истинных виновников срыва Минских соглашений.
«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей», - написала Захарова в твиттере МИД РФ.
Напомним, ранее Билецкий пообещал привести в Донбасс десять тысяч бойцов, если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о разводе сил.
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Министерство экономического развития России вычеркнуло из законопроекта о государственном регулировании «углеродный налог», который ранее предложил ввести глава Роснано Анатолий Чубайс. Введение налога ранее раскритиковали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, Минэнерго и Минпромторге. Совет федерации также отклонил законопроект в первом чтении.
Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства. Отметим, несмотря на продолжающийся подсчёт голосов, Фернандес уже сейчас набирает 47,8%, тогда как Макри – 40,69%. Об этом сообщили в избиркоме страны после подсчёта 90% бюллетеней.
Глава H&M рассказал об ужасах сокращения потребления
Глава сети магазинов одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что сокращение потребления может привести к ужасным последствиям: сокращению рабочих мест и негативному влиянию на экономику. По словам Петерсона, в борьбе с изменением климата могут помочь только экологические инновации.
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