Новости за ночь: В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд уверен, что НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее. По мнению военачальника, которое он высказал по итогам заседания Военного комитета альянса в Словении, из-за сложившейся ситуации альянс начал пересматривать свою стратегию по «сдерживанию» Москвы.

При этом Данфорд отметил, что «мы делаем планирование, происходящее внутри НАТО, более последовательным и предпринимаем коллективные усилия по совершенствованию сил и средств».

