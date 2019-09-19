Новости за ночь: В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
Главные события ночи по версии НСН.
Американский генерал заявил о доминировании России в военной сфере
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд уверен, что НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее. По мнению военачальника, которое он высказал по итогам заседания Военного комитета альянса в Словении, из-за сложившейся ситуации альянс начал пересматривать свою стратегию по «сдерживанию» Москвы.
При этом Данфорд отметил, что «мы делаем планирование, происходящее внутри НАТО, более последовательным и предпринимаем коллективные усилия по совершенствованию сил и средств».
Росстат сообщил об увеличении продолжительности жизни в РФ
Россияне стали жить в 2,5 раза дольше за последние 120 лет. Об этом говорят данные Росстата. В исследовании отмечается, что в позапрошлом веке люди жили в среднем 30 лет, а теперь — примерно 73 года. По мнению экспертов, на рост показателей повлияла урбанизация и более высокий уровень здравоохранения и социально-экономической сферы.
Отмечается, что раньше люди в городах жили меньше, чем в селе. В настоящее время ситуация противоположная: в городе средняя продолжительность жизни составляет 73 года, а в селе — 72. Кроме того, разрыв существует по половому и территориальному признаку.
В США объяснили провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
В США объяснили, почему американские системы противоракетной обороны Patriot, находящиеся на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам королевства. По словам госсекретаря Майка Помпео, системы ПВО во всем мире работают «с переменным успехом». «Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают [цели]», — сказал он. При этом Помпео в очередной раз обвинил в атаке Иран.
В субботу по двум саудовским нефтяным объектам был нанесен удар. Согласно заявлению минобороны королевства, удар осуществлялся с помощью семи крылатых ракет и 18 беспилотников. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое.
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Безопасной для здоровья является доза в 10 граммов чистого алкоголя ежедневно. Как пишут РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов, подсчитывали чистый алкоголь намеренно, поскольку крепость напитков отличается, и следовательно количество стандартных порций в одинаковом объеме разных алкогольных напитков будет различной.
Медики настоятельно рекомендуют устраивать как минимум два «трезвых дня», потому что ежедневное употребление спиртных напитков может привести к проблемам со здоровьем. Нельзя употреблять алкоголь при беременности или управлении автотранспортом.
Добавим, одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12 процентов и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента.
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